Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції рівень води водосховища на території Національного парку Кам’янська Січ знизився на чотири метри та продовжує падати.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. За його словами, це може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу.

За його словами, береги водосховища десятиліттями будуть непридатні для існування всього живого та перетворяться на солончаки (тип ґрунту, що характеризується наявністю у верхніх горизонтах легкорозчинних солей у кількостях, які перешкоджають розвитку більшості рослин).

– Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів, захищених Бернською конвенцією, назавжди зникнуть із цих місцин. Те, що не вдалося знищити за вісім місяців окупації парку на суші, окупанти знищили підривом ГЕС, – стверджує міністр захисту довкілля.

Стрілець стверджує, що Україна може втратити історичне місце, де у 1709-1711 роках та в 1730-1734 роках розташовувалась козацька Кам’янська Січ (сьогодні тут функціонує відділення Національного заповідника Хортиця).

Очільник Міндовкілля повідомив, що, попри такі складні умови, команда природоохоронців продовжує фіксувати шкоду та обраховувати збитки від дій російських військових.

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