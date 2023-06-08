Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля

Наслідки підриву Каховської ГЕС
Фото: ДСНС

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції рівень води водосховища на території Національного парку Кам’янська Січ знизився на чотири метри та продовжує падати.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. За його словами, це може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу.

За його словами, береги водосховища десятиліттями будуть непридатні для існування всього живого та перетворяться на солончаки (тип ґрунту, що характеризується наявністю у верхніх горизонтах легкорозчинних солей у кількостях, які перешкоджають розвитку більшості рослин).

– Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів, захищених Бернською конвенцією, назавжди зникнуть із цих місцин. Те, що не вдалося знищити за вісім місяців окупації парку на суші, окупанти знищили підривом ГЕС, – стверджує міністр захисту довкілля.

Стрілець стверджує, що Україна може втратити історичне місце, де у 1709-1711 роках та в 1730-1734 роках розташовувалась козацька Кам’янська Січ (сьогодні тут функціонує відділення Національного заповідника Хортиця).

Очільник Міндовкілля повідомив, що, попри такі складні умови, команда природоохоронців продовжує фіксувати шкоду та обраховувати збитки від дій російських військових.

Читайте також
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля

Війна в Україні, Каховська ГЕС, природа, Хортиця
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми вже не можемо робити водозабір для ЗАЕС: Укргідроенерго про ситуацію в Каховському водосховищі
Каховська ГЕС
Гра в піддавки з РФ: Кулеба відреагував на пропозицію Туреччини щодо розслідування підриву ГЕС
Дмитро Кулеба
Окупанти створюють “живий щит” з евакуйованих мешканців Херсонщини – Генштаб
Потоп на Херсонщині
У ГУР пояснили, чому прогноз Буданова щодо входження ЗСУ в Крим до кінця весни не справдився
Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля
Між країнами йде змагання за посередництво у переговорах між Україною та РФ – Резніков
Олексій Резніков
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Підрив Каховської ГЕС: якою була реакція світу та хто допоможе Україні
Каховська ГЕС
Пишуть у чатах та сидять на дахах: як виживають у затопленій Херсонщині
Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя – Міндовкілля
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь