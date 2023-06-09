Область под обстрелом: в Харькове прогремел взрыв

Утром 9 июня в Харькове прогремел взрыв.

Местные предполагают, что раздаться он мог за пределами областного центра.

В области уже десять минут, как объявлена воздушная тревога.

– Враг снова начал обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя, – призывают в областной полиции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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