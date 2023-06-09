Область під обстрілом: у Харкові прогримів вибух

Уранці 9 червня в Харкові прогримів вибух.

В області вже десять хвилин, як оголошено повітряну тривогу.

– Ворог знову почав обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе, – закликають в обласній поліції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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