Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Область під обстрілом: у Харкові прогримів вибух
Уранці 9 червня в Харкові прогримів вибух.
В області вже десять хвилин, як оголошено повітряну тривогу.
– Ворог знову почав обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях.
Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе, – закликають в обласній поліції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео