В Кривом Роге прогремели взрывы — Вилкул
Во время массированной атаки дронами в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии подтвердил мэр города Александр Вилкул.
— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — написал он.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк