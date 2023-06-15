В Кривом Роге прогремели взрывы — Вилкул

Во время массированной атаки дронами в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии подтвердил мэр города Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — написал он.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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