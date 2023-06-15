Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул

У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Фото: Міноборони

В ніч проти 15 червня 2023 року у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Засідання Рамштайн і нічна атака по Україні: 477-й день війни
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул

Війна в Україні, Вілкул, Кривий Ріг, Олександр Вілкул
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія атакує південні регіони безпілотниками – ОК Південь
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Під час атаки дронами в Одесі пролунали вибухи
Збивають дрони
Ймовірно, ППО: в Одеській області пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Україна отримає 250 міношукачів від Швеції після підриву Каховської ГЕС
Чорне море, Одеса, міни
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь