У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул

В ніч проти 15 червня 2023 року у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.