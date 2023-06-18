К оккупантам наведалась бавовна: под Геническом детонирует склад

С самого утра 18 июня на временно оккупированных территориях Херсонской области раздаются взрывы.

Информация о мощных звуках поступает из Генического и Скадовского районов.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, в частности, подтвердил попадание в поселок Рыково (до 2016 года – Партизаны, – Ред.).

– Утренняя бавовна посетила оккупантов, – пишет Петр Андрющенко.

По его словам, в поселке зафиксировано попадание на территорию элеватора, где, по сообщению местных жителей, у оккупантов обустроен большой склад.

В настоящее время этот склад детонирует.

Фотографию момента взрыва обнародовал на своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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