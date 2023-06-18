К оккупантам наведалась бавовна: под Геническом детонирует склад
С самого утра 18 июня на временно оккупированных территориях Херсонской области раздаются взрывы.
Информация о мощных звуках поступает из Генического и Скадовского районов.
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, в частности, подтвердил попадание в поселок Рыково (до 2016 года – Партизаны, – Ред.).
– Утренняя бавовна посетила оккупантов, – пишет Петр Андрющенко.
По его словам, в поселке зафиксировано попадание на территорию элеватора, где, по сообщению местных жителей, у оккупантов обустроен большой склад.
В настоящее время этот склад детонирует.
Фотографию момента взрыва обнародовал на своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк