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Татьяна Забожко, редактор ленты

К оккупантам наведалась бавовна: под Геническом детонирует склад

К оккупантам наведалась бавовна: под Геническом детонирует склад
Фото: Pixabay

С самого утра 18 июня на временно оккупированных территориях Херсонской области раздаются взрывы.

Информация о мощных звуках поступает из Генического и Скадовского районов.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, в частности, подтвердил попадание в поселок Рыково (до 2016 года – Партизаны, – Ред.).

– Утренняя бавовна посетила оккупантов, – пишет Петр Андрющенко.

По его словам, в поселке зафиксировано попадание на территорию элеватора, где, по сообщению местных жителей, у оккупантов обустроен большой склад.

В настоящее время этот склад детонирует.

Фотографию момента взрыва обнародовал на своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Взрыв
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