До окупантів навідалась бавовна: під Генічеськом детонує склад із БК

Із самого ранку 18 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області лунають вибухи.

Інформація про потужні звуки надходить із Генічеського та Скадовського районів.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зокрема, підтвердив влучання в селищі Рикове (до 2016 року – Партизани, – Ред.).

– Ранкова бавовна навідалась до окупантів, – пише Петро Андрющенко.

За його словами, у селищі зафіксовано влучання на територію елеватора, де, за повідомленнями місцевих жителів, в окупантів облаштовано великий склад.

Наразі цей склад детонує.

Світлину із моментом вибуху оприлюднив на своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

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