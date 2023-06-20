В Джанкое в Крыму прогремели взрывы — что известно

Во временно оккупированном Джанкое на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Джанкоя в Крыму.

Пока нет сведений, что именно взорвалось во временно оккупированном Джанкое в Крыму. Сейчас информация уточняется.

Джанкой в Крыму на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.