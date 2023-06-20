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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Джанкое в Крыму прогремели взрывы — что известно

Х-555
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Джанкое на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Джанкоя в Крыму.

Взрывы в Джанкое в Крыму 20 июня 2023 — что известно о взрывах в Джанкое в Крыму

Пока нет сведений, что именно взорвалось во временно оккупированном Джанкое в Крыму. Сейчас информация уточняется.

Джанкой в Крыму на карте

Взрывы в Джанкое в Крыму 20 июня 2023 — что известно о взрывах в Джанкое в Крыму

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Джанкой, Крым
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