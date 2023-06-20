Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Джанкое в Крыму прогремели взрывы — что известно
Во временно оккупированном Джанкое на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Джанкоя в Крыму.
Пока нет сведений, что именно взорвалось во временно оккупированном Джанкое в Крыму. Сейчас информация уточняется.
Джанкой в Крыму на карте
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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