Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Джанкої в Криму прогриміли вибухи – що відомо
У тимчасово окупованому Джанкої на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на словами місцевих жителів Джанкоя у Криму.
Поки немає відомостей, що саме вибухнуло у тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Наразі інформація уточнюється.
Джанкой у Криму на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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