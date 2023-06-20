У Джанкої в Криму прогриміли вибухи – що відомо

У тимчасово окупованому Джанкої на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на словами місцевих жителів Джанкоя у Криму.

Поки немає відомостей, що саме вибухнуло у тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Наразі інформація уточнюється.

Джанкой у Криму на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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