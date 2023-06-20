Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Происшествия
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры

Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Фото: Факти ICTV

Сегодня около 05:00 Львов атаковали вражеские дроны-камикадзе типа Shahed.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, зафиксировано три попадания в объект критической инфраструктуры. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар, однако его ликвидировали.

Максим Козицкий поблагодарил наших защитников неба за работу, поскольку без них масштабы беды были бы значительно большими.

— Еще раз напоминаю всем владельцам и балансодержателям, что во время опасности укрытия должны быть открыты и в надлежащем состоянии. За время тревоги получили ряд жалоб от жителей области. Будем реагировать, — подчеркнул глава области.

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов во Львове — была угроза ударных дронов Shahed.

По уточненной информации, во Львове и области работают силы противовоздушной обороны, которые сбивают вражеские цели.

— Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это — важно, — подчеркнул мэр Андрей Садовый.

В ОВА призывают не игнорировать воздушную тревогу, поскольку во Львовской области есть угроза применения вражеских ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Львов, Львовская область, Львовщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Кременчуге после сирен прозвучали взрывы после сирен
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Во время ракетной опасности в Кривом Роге прогремели взрывы во время ракетной опасности
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
В Харькове перед началом тревоги прозвучали взрывы перед началом тревоги
Х-555
Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области, среди раненых ребенок
вибух
Украина сомневается, что зерновое соглашение может быть возобновлено — Кубраков
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь