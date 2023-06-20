Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры

Сегодня около 05:00 Львов атаковали вражеские дроны-камикадзе типа Shahed.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, зафиксировано три попадания в объект критической инфраструктуры. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар, однако его ликвидировали.

Максим Козицкий поблагодарил наших защитников неба за работу, поскольку без них масштабы беды были бы значительно большими.

— Еще раз напоминаю всем владельцам и балансодержателям, что во время опасности укрытия должны быть открыты и в надлежащем состоянии. За время тревоги получили ряд жалоб от жителей области. Будем реагировать, — подчеркнул глава области.

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов во Львове — была угроза ударных дронов Shahed.

По уточненной информации, во Львове и области работают силы противовоздушной обороны, которые сбивают вражеские цели.

— Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это — важно, — подчеркнул мэр Андрей Садовый.

В ОВА призывают не игнорировать воздушную тревогу, поскольку во Львовской области есть угроза применения вражеских ударных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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