ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Львові прогриміли потужні вибухи: загроза БПЛА, працює ППО
У Львові прогриміла серія потужних вибухів після сигналу повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних дронів Shahed.
За уточненою інформацією, у Львові та області працюють сили протиповітряної оборони, які збивають ворожі цілі.
– Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це – важливо, – наголосив мер Андрій Садовий.
В ОВА закликають не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки у Львівській області є загроза застосування ворожих ударних безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео