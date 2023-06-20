У Львові прогриміли потужні вибухи: загроза БПЛА, працює ППО

У Львові прогриміла серія потужних вибухів після сигналу повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних дронів Shahed.

За уточненою інформацією, у Львові та області працюють сили протиповітряної оборони, які збивають ворожі цілі.

– Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це – важливо, – наголосив мер Андрій Садовий.

В ОВА закликають не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки у Львівській області є загроза застосування ворожих ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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