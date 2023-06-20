В Николаевской области раздаются взрывы: работает ПВО

В Николаевской области прогремела серия взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги.

По предварительным данным, в Николаевской области работают силы противовоздушной обороны по ударным дронам-камикадзе врага.

— Внимание! Херсонская и Николаевская области — опасность! Есть вероятность применения врагом ударных БПЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — сообщали Воздушные силы ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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