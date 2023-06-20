У Миколаївській області лунають вибухи: працює ППО

У Миколаївській області прогриміла серія вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, у Миколаївській області працюють сили протиповітряної оборони по ударних дронах-камікадзе ворога.

– Увага! Херсонська та Миколаївська області – небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БПЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.