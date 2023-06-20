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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Миколаївській області лунають вибухи: працює ППО

У Миколаївській області лунають вибухи: працює ППО
Фото: Факти ICTV

У Миколаївській області прогриміла серія вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, у Миколаївській області працюють сили протиповітряної оборони по ударних дронах-камікадзе ворога.

– Увага! Херсонська та Миколаївська області – небезпека! Є імовірність застосування ворогом ударних БПЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи в Миколаївській області 20 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Миколаїв, Миколаївська область
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