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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed – 28 збила наша ППО

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Сьогодні вночі російські терористи знову запустили по мирних містах України ударні дрони та ракети.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, ворог випустив 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Наші воїни збили 28 БпЛА.

По Запоріжжю та його околицях окупанти застосували сім ракет С-300 – інформація про збиті ракети зараз уточнюється.

Впродовж минулої доби ворог застосував чотири крилаті ракети Калібр та чотири іранські ударні дрони Shahed-136/131. Усі вісім повітряних цілей знищили.

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Крім того, російський ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій Україні залишається високою.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Ракетні удари Росії
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