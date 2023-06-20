Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed – 28 збила наша ППО

Сьогодні вночі російські терористи знову запустили по мирних містах України ударні дрони та ракети.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, ворог випустив 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Наші воїни збили 28 БпЛА.

По Запоріжжю та його околицях окупанти застосували сім ракет С-300 – інформація про збиті ракети зараз уточнюється.

Впродовж минулої доби ворог застосував чотири крилаті ракети Калібр та чотири іранські ударні дрони Shahed-136/131. Усі вісім повітряних цілей знищили.

Крім того, російський ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій Україні залишається високою.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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