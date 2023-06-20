Взрывы в Черкасской области: работают силы ПВО, летят дроны

В Черкасской области прогремели взрывы после того, как в регионе объявили сигнал воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, в Черкасской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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