Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Черкаській області: працюють сили ППО, летять дрони
У Черкаській області прогриміли вибухи після того, як у регіоні оголосили сигнал повітряної тривоги.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у Черкаській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих дронах-камікадзе Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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