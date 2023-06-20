Вибухи у Черкаській області: працюють сили ППО, летять дрони

У Черкаській області прогриміли вибухи після того, як у регіоні оголосили сигнал повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Черкаській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих дронах-камікадзе Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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