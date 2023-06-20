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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Черкаській області: працюють сили ППО, летять дрони

Вибухи у Черкаській області: працюють сили ППО, летять дрони
Фото: Факти ICTV

У Черкаській області прогриміли вибухи після того, як у регіоні оголосили сигнал повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Черкаській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих дронах-камікадзе Shahed.

Вибухи в Черкаській області 20 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Черкаська область
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