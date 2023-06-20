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Юлия Захарченко, редактор ленты

Угроза ударных дронов: в Киеве и области прогремели взрывы

Угроза ударных дронов: в Киеве и области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Киеве и области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. В столице остается угроза применения врагом ударных дронов.

В Киевской городской военной администрации подтвердили сведения о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об атаке ударных беспилотников и призвали держаться подальше от окон.

— Внимание! Киев — угроза применения врагом ударных БПЛА типа Shahed Оставайтесь в укрытии, — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Взрывы в Киеве и областе 20 июня 2023 — что известно о взрывах в Киеве

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Київ, Киевская область, КГГА, Повітряні сили України
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