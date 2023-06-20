Угроза ударных дронов: в Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. В столице остается угроза применения врагом ударных дронов.

В Киевской городской военной администрации подтвердили сведения о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об атаке ударных беспилотников и призвали держаться подальше от окон.

— Внимание! Киев — угроза применения врагом ударных БПЛА типа Shahed Оставайтесь в укрытии, — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.