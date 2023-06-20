Загроза ударних дронів: у Києві та області прогриміли вибухи
У Києві та області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. У столиці залишається загроза застосування ворогом ударних дронів.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили відомості про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію про атаку ударних безпілотників та закликали триматися якнайдалі від вікон.
– Увага! Київ – загроза застосування ворогом ударних БПЛА типу Shahed Залишайтесь в укритті, – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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