Загроза ударних дронів: у Києві та області прогриміли вибухи

У Києві та області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. У столиці залишається загроза застосування ворогом ударних дронів.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили відомості про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію про атаку ударних безпілотників та закликали триматися якнайдалі від вікон.

– Увага! Київ – загроза застосування ворогом ударних БПЛА типу Shahed Залишайтесь в укритті, – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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