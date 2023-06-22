На Чонгарском мосту произошел взрыв
Ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв.
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявляет об ударе по мосту.
Пострадавших, убеждает Аксенов, нет.
Так называемый глава Крыма отмечает, что на месте сейчас работают взрывотехники, а профильные службы обследуют дорожное полотно.
О возможности движения по мосту гауляйтер обещает сообщить в течение часа.
Пока так называемый глава Крыма призывает людей сохранять спокойствие, сеть уже заполонили фотографии продырявленного моста.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский