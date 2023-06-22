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Татьяна Забожко, редактор ленты

На Чонгарском мосту произошел взрыв

На Чонгарском мосту произошел взрыв

Ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявляет об ударе по мосту.

Пострадавших, убеждает Аксенов, нет.

Так называемый глава Крыма отмечает, что на месте сейчас работают взрывотехники, а профильные службы обследуют дорожное полотно.

О возможности движения по мосту гауляйтер обещает сообщить в течение часа.

Пока так называемый глава Крыма призывает людей сохранять спокойствие, сеть уже заполонили фотографии продырявленного моста.

Крым, Міст, Чонгар
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