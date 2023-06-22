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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Чонгарському мосту стався вибух

На Чонгарському мосту стався вибух

Уночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух.

Очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов заявляє про удар по мосту.

Постраждалих, переконує Аксьонов, немає.

Так званий глава Криму зазначає, що на місці зараз працюють вибухотехніки, а профільні служби обстежують дорожнє полотно.

Про можливість руху мостом гауляйтер обіцяє повідомити протягом години.

Поки так званий глава Криму закликає людей зберігати спокій, мережу вже заполонили світлини продірявленого мосту.

Крим, Міст, Чонгар
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