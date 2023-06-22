Воевали на стороне врага. Суд отправил за решетку еще трех боевиков террористической организации “Л/ДНР”

По материалам Службы безопасности еще трое боевиков террористических организаций “Л/ДНР”, которые захватывали Луганщину и наступали на Николаев, получили тюремные сроки.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боевых действий на восточном и южном фронтах, в том числе на Николаевском направлении.

По материалам СБУ, суд назначил двум боевикам 15 лет тюремного заключения, еще одному — восемь лет, учитывая его содействие следствию.

Одним из осужденных является заместитель командира так называемой 1 роты 248-го пехотного батальона “ЛНР”, который еще с 2015 года воевал против сил АТО.

Накануне полномасштабного вторжения он присоединился к регулярным войскам РФ.

А уже 24 февраля 2022 года пересек линию разграничения через реку Северский Донец и занял боевые позиции в районе поселка Долгое Алчевского района Луганщины.

Другой боевик также с 2015 года воевал против украинских войск. Тогда он был в составе террористической группировки Шум так называемого Казачьего союза области войска Донского “ДНР”.

Впоследствии перешел в батальон Восток на должность стрелка, а в марте 2023 года “пополнил” ряды подразделения минобороны РФ под названием Шторм.

Еще одним злоумышленником является житель Луганска. В августе 2022 года он прошел военную подготовку в одном из тренировочных центров российских оккупационных группировок.

Затем его назначили на должность стрелка в составе одной из воздушно-десантных дивизий ВС РФ.

Там он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Николаевской области.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Напомним, СБУ собрала доказательную базу на еще одного участника террористической организации “ДНР”, который воевал на стороне страны-агрессора и совершал преступления против жителей Херсонщины. Вместе с российскими войсками он принимал активное участие в захвате Каховки и разграблении местных домов в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления.

Источник : СБУ

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