Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
За матеріалами Служби безпеки ще троє бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які захоплювали Луганщину і наступали на Миколаїв, отримали тюремні строки.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, зокрема на Миколаївському напрямку.
За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – вісім років, враховуючи його сприяння слідству.
Одним із засуджених є заступник командира так званої 1 роти 248-го піхотного батальйону “ЛНР”, який ще з 2015 року воював проти сил АТО.
Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ РФ.
А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.
Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання Шум так званого Козачого союзу області війська Донського “ДНР”.
Згодом перейшов до батальйону Восток на посаду стрільця, а у березні 2023 року “поповнив” лави підрозділу міноборони РФ під назвою Шторм.
Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військовий вишкіл в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань.
Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ЗС РФ.
Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на ще одного учасника терористичної організації “ДНР”, який воював на боці країни-агресора та вчиняв злочини проти жителів Херсонщини. Разом з російськими військами він брав активну участь у захопленні Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву.
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