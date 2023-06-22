Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”

СБУ
Фото: Depositphotos

За матеріалами Служби безпеки ще троє бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які захоплювали Луганщину і наступали на Миколаїв, отримали тюремні строки. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, зокрема на Миколаївському напрямку.

За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – вісім років, враховуючи його сприяння слідству.

Одним із засуджених є заступник командира так званої 1 роти 248-го піхотного батальйону “ЛНР”, який ще з 2015 року воював проти сил АТО.

Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ РФ.

А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.

Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання Шум так званого Козачого союзу області війська Донського “ДНР”.

Згодом перейшов до батальйону Восток на посаду стрільця, а у березні 2023 року “поповнив” лави підрозділу міноборони РФ під назвою Шторм.

Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військовий вишкіл в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань.

Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ЗС РФ.

Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на ще одного учасника терористичної організації “ДНР”, який воював на боці країни-агресора та вчиняв злочини проти жителів Херсонщини. Разом з російськими військами він брав активну участь у захопленні Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву.

Читайте також
Вивозив з України сировину для Росатома: СБУ оголосила підозру російському мільярдеру
Вивозив з України сировину для Росатома

Джерело: СБУ
Бойовик, Війна в Україні, ЛДНР, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія намагалася вдарити Кинджалами по дамбі у Кривому Розі – Подоляк
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Дуда – тим, хто закликає Україну до компромісу з РФ: Пропоную віддати власні території
Анджей Дуда
Зачепить не тільки Україну: в Держатомрегулюванні оцінили ризики підриву Запорізької АЕС
Запорізька АЕС
$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
ЄС відзначив прогрес України у виконанні рекомендацій для старту переговорів про членство
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь