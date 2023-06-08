Грабував будинки та погрожував вбивством. Бойовика “ДНР” засудили до 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного учасника терористичної організації ДНР, який воював на боці країни-агресора та вчиняв злочини проти жителів Херсонщини.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як розповіли слідчі, разом з російськими військами він брав активну участь у захопленні Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву.

Таким чином рашисти виносили з помешкань громадян все – від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.

Зловмисник потрапив в полон українських захисників у грудні минулого року під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.

Як встановило слідство, бойовиком виявився житель Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення ініціативно вступив до лав 9 полку морської піхоти 1 армійського корпусу РФ.

Перебуваючи на посаді старшого стрільця ворожого підрозділу, він обстрілював позиції Сил оборони на східному фронті. Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями ККУ:

▪️ ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Джерело : СБУ

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