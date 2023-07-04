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САП требует увеличить до 13 млн грн залог для главы Тернопольского облсовета

Михайло Головко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала избранную судом меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольской ОВА, задержанным на взятке, в части суммы залога как альтернативы ареста.

В частности, САП подала жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, в которой настаивает, учитывая тяжесть преступления, увеличить для Головко сумму до 13 млн грн (суд определил ранее 805 тыс. грн залога), для первого заместителя главы Тернопольской ОВА — 10 млн грн и для другого заместителя — 8 млн грн.

Сторона обвинения также готовит ходатайство об отстранении Михаила Головко от занимаемой должности.

По данным САП, двое заместителей председателя Тернопольской ОВА еще в марте 2023 года уволены от исполнения своих должностных обязанностей.

26 июня председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали на получении неправомерной выгоды в размере почти 1,8 млн грн от бизнесмена-волонтера.

В тот же день всем троим объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

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Фото: Михайло Головко

Источник: САП
затримання хабарника, Корупция, НАБУ, Новини Тернополя, САП, Тернопіль, Тернопольская область, Взятка
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