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Валентина Летяк, редактор ленты

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке в 1,8 млн грн

НАБУ затримало Головка
Фото: НАБУ

НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды в размере почти 1,8 млн грн.

По данным следствия, эти средства задержанные требовали у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием облсовета.

За так называемое вознаграждение чиновники также обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО, за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.

— Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% “отката” за возврат задолженности за выполненные работы. Несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и помогал армии, чиновники все равно требовали выплатить взятку, — говорят в НАБУ.

Всех трех чиновников задержали после передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Антикоррупционные органы начали расследование этих фактов по заявлению гражданина, у которого задержанные требовали деньги.

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Источник: НАБУ
затримання хабарника, Корупция, НАБУ, Новини Тернополя, Тернопіль, Тернопольская область, Взятка
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