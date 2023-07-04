САП вимагає збільшити до 13 млн грн заставу для голови Тернопільської облради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обраний судом запобіжний захід голові Тернопільської облради Михайлу Головку та двом заступникам глави Тернопільської ОВА, затриманим на хабарі, в частині суми застави як альтернативи арешту.

Зокрема САП подала скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, в якій наполягає, зважаючи на тяжкість злочину, збільшити для Головка суму до 13 млн грн (суд визначив раніше 805 тис. грн застави), для першого заступника голови Тернопільської ОВА – 10 млн грн і для іншого заступника – 8 млн грн.

Сторона обвинувачення також готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від займаної посади.

За даними САП, двох заступників голови Тернопільської ОВА ще у березні 2023 року звільнено від виконання своїх посадових обов’язків.

26 червня голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на одержанні неправомірної вигоди в розмірі майже 1,8 млн грн від бізнесмена-волонтера.

Того ж дня усім трьом оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Нею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Фото: Михайло Головко

Джерело : САП

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