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Факты / Україна

Во время обысков в епархии УПЦ МП на Буковине СБУ обнаружила ноутбук с детской порнографией – СМИ

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
СБУ_обшуки в УПЦ
Фото: СБУ

В ходе обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили ноутбук с детской порнографией.

Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что во время обысков в помещениях управления епархии работники СБУ обнаружили на ноутбуке порнографические материалы с участием несовершеннолетних (т.е. детскую порнографию).

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Издание со ссылкой на предварительные данные следствия утверждает, что эти материалы были сняты на видеокамеру, а не загружены из интернета.

Журналисты уточняют, что по этому факту 30 ноября СБУ открыла уголовное производство “относительно неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)”, в действиях которых есть признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

По утверждению источников издания, в производстве идет речь о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко), а также секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).

В рамках досудебного расследования СБУ направила изъятую технику на компьютерно-техническую экспертизу. После получения результатов планируются дальнейшие следственные действия.

Стоит отметить, что Служба безопасности пока не обнародовала официальную информацию по этому поводу.

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Как известно, СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) 25 ноября. В спецслужбе заявили, что обнаружили документы, подтверждающие наличие гражданства РФ у руководства епархиальных структур. Кроме того, была обнаружена переписка руководителей епархии с российскими кураторами, которые предоставляли “методички” по проведению церковных литургий в условиях полномасштабного вторжения РФ.

СБУ также нашла склады с прокремлевской литературой и фотокопии удостоверений оккупантов, участвовавших в боях против Украины. По этим фактам было открыто производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ.

Контрразведывательные мероприятия проходили и в других епархиях УПЦ (МП).

1 декабря СНБО поручил проверить наличие церковно-канонической связи УПЦ с московским патриархатом.

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Источник: LB.ua
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