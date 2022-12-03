Декабрь, 03 в 19:22

В ходе обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили ноутбук с детской порнографией.

Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что во время обысков в помещениях управления епархии работники СБУ обнаружили на ноутбуке порнографические материалы с участием несовершеннолетних (т.е. детскую порнографию).

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Издание со ссылкой на предварительные данные следствия утверждает, что эти материалы были сняты на видеокамеру, а не загружены из интернета.

Журналисты уточняют, что по этому факту 30 ноября СБУ открыла уголовное производство “относительно неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)”, в действиях которых есть признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

По утверждению источников издания, в производстве идет речь о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко), а также секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).

В рамках досудебного расследования СБУ направила изъятую технику на компьютерно-техническую экспертизу. После получения результатов планируются дальнейшие следственные действия.

Стоит отметить, что Служба безопасности пока не обнародовала официальную информацию по этому поводу.

Как известно, СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) 25 ноября. В спецслужбе заявили, что обнаружили документы, подтверждающие наличие гражданства РФ у руководства епархиальных структур. Кроме того, была обнаружена переписка руководителей епархии с российскими кураторами, которые предоставляли “методички” по проведению церковных литургий в условиях полномасштабного вторжения РФ.

СБУ также нашла склады с прокремлевской литературой и фотокопии удостоверений оккупантов, участвовавших в боях против Украины. По этим фактам было открыто производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ.

Контрразведывательные мероприятия проходили и в других епархиях УПЦ (МП).

1 декабря СНБО поручил проверить наличие церковно-канонической связи УПЦ с московским патриархатом.