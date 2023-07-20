У Дніпрі судитимуть екснастоятеля храму УПЦ МП, який виготовляв дитячу порнографію

Колишній настоятель храму УПЦ МП у Дніпрі розбещував власних доньок та створював дитячу порнографію. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як встановило розслідування, у представника релігійної організації після смерті дружини залишилися дві малолітні доньки.

Упродовж тривалого часу обвинувачений вчиняв розпусні дії стосовно дівчаток, яким тоді було 12 та 13 років.

Крім того, правоохоронці встановили факти виготовлення та зберігання файлів порнографічного характеру за участю однієї з доньок.

Священика затримано у квітні 2023 року. Наразі він перебуває під вартою. Дівчатка нині тимчасово перебувають у родині хрещеної матері.

В ОГУ повідомили, що прокурори Лівобережної окружної прокуратури Дніпра скерували до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля храму за фактами розбещення малолітніх дітей та виготовлення, зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

Джерело : Офіс генпрокурора

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