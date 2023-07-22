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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ нанесла авиаудары по Нью-Йорку на Донбассе: четыре человека ранены

Скидання ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області 26 травня 2023

Российские войска нанесли три авиаудара по поселку городского типа Нью-Йорк, расположенного в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Известно о четырех раненых людях: одном мужчине и трех женщинах.

Недавно в селе Дружба Торецкой общины российские войска убили двух детей, сообщает Донецкая областная военная администрация.

По данным ОВА, РФ обстреляли поселок из артиллерии — один из снарядов попал во двор, где находились дети. Там были брат и сестра, 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина, которую доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

На рассвете оккупанты обстреляли из Градов Константиновку — убили супругов, повредили школу и 20 домов. В то же время один дом поврежден в Предтечино.

На Волновахском направлении под огнем находится Угледар и Богоявленка, однако там без жертв.

На Донецком направлении в Кураховской общине поврежден социальный объект в Горняке. Среди ночи враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

На Горловском направлении, кроме Константиновской общины, повреждены три дома в Торецкой громаде: Пивничном, Железном и Дружбе.

В Соледарской общине три дома повреждены в Приволье. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.

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Фото: Донецкая ОВА

Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Нью-Йорк
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