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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ завдала авіаударів по Нью-Йорку на Донбасі: четверо людей поранено

Скидання ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області 26 травня 2023

Російські війська завдали трьох авіаударів по селищу міського типу Нью-Йорк, розташованого в Донецькій області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Відомо про чотирьох поранених людей: одного чоловіка та трьох жінок.

Нещодавно у селі Дружба Торецької громади російські війська вбили двох дітей, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, РФ обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір’я, де перебували діти. Там були брат і сестра, 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Вони дістали поранення, несумісні з життям.

Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка, яку доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Вдосвіта окупантів обстріляли з Градів Костянтинівку — вбили подружжя, пошкодили школу і 20 будинків. Водночас один будинок пошкоджено у Предтечиному.

На Волноваському напрямку під вогнем перебуває Вугледар і Богоявленка, однак там без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено соціальний об’єкт у Гірнику. Серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.

На Горлівському напрямку, крім Костянтинівської громади, пошкоджено три будинки у Торецькій громаді: Північному, Залізному та Дружбі.

У Соледарській громаді три будинки пошкоджено у Привіллі. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано дев’ять обстрілів Лиманської громади.

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Фото: Донецька ОВА

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, Нью-Йорк
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