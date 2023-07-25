Оккупанты перевели четвертый реакторный блок на ЗАЭС в состояние горячей остановки — Энергоатом
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российские оккупанты перевели четвертый реакторный блок в состояние горячей остановки.
По данным компании Энергоатом, эти действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация четвертого энергоблока ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии холодной остановки.
После подрыва плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой. Это блокирует возможность работы станции на мощности.
В Энергоатоме отмечают, что это является бесспорным риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования.
— Оккупанты продолжают совершать преступные действия. Они в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулирования Украины, о переводе всех блоков станции в состояние холодной остановки, а также требования МАГАТЭ. Это сознательное и умышленное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание, — утверждает президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.
По его словам, оккупационная администрация нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности станции, используя стратегический объект как военную базу и принимая подобные решения, касающиеся перевода реактора в состояние горячей остановки.
Котин обратился в Министерство иностранных дел Украины, подчеркнув необходимость призвать Международное агентство по атомной энергии принять меры воздействия на оккупационную администрацию на ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние холодной остановки, а также распространить соответствующую ноту среди стран — членов МАГАТЭ.
Фото: Энергоатом
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