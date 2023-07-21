Если РФ совершит взрыв на ЗАЭС, это будет расцениваться как применение ядерного оружия – Данилов
Если Россия совершит взрыв на Запорожской атомной электростанции, это будет расцениваться как применение ядерного оружия. Тогда реакция мира должна быть совсем другой.
Об этом в эфире национального телемарафона “Единые новости” заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
– На сегодняшний день реакция мира на все те преступления, которые совершает Российская Федерация, довольно вялая, как по мне, – сказал он.
Данилов подчеркнул, что территория ЗАЭС очень велика, и исследовать ее за то время, на которое оккупанты запускают туда представителей МАГАТЭ, просто не реально.
– Когда некоторые заявляют, что там все хорошо, там ничего нет, мы пришли и посмотрели — я очень хорошо знаю величину этой станции. И те люди, которые там находились, они физически не могли исследовать все, что там делает РФ. Более того, их не допускают к тем местам, где стоят грузовики Российской Федерации, загнанные непосредственно в помещение этих блоков. И что в тех грузовиках – только Бог знает, – рассказал секретарь СНБО.
Напомним, накануне в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют очередные провокации на Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.
Как сообщает украинская разведка, департамент военной контрразведки ФСБ распространяет среди россиян информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС. Распространение такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции под чужим флагом, которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.
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