Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
У Кропивницькому вночі лунали вибухи: що відомо
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом

Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські окупанти перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину.

За даними компанії Енергоатом, ці дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація четвертого енергоблока ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодного зупину.

Після підриву греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи станції на потужності.

В Енергоатомі зазначають, що це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання.

– Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України, про переведення всіх блоків станції у стан холодного зупину, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання, – стверджує президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

За його словами, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції, використовуючи стратегічний об’єкт як військову базу та ухвалюючи подібні рішення, які стосуються переведення реактора у стан гарячого зупину.

Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати Міжнародне агентство з атомної енергії вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію на ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан холодного зупину, а також поширити відповідну ноту серед країн – членів МАГАТЕ.

Читайте також
Якщо РФ вчинить вибух на ЗАЕС, це буде розцінюватися як застосування ядерної зброї – Данілов
ЗАЕС ядерне забруднення

Фото: Енергоатом

АЕС, Війна в Україні, ЗАЕС, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Карта аеродромів РФ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
Майже 30 кораблів стали на якір біля портового терміналу Ізмаїл, ще три судна зупинили рух – ЗМІ
Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом
”Вагнерівці” у Білорусі не мають достатньо сил, щоби становити загрозу для Польщі – ГУР
ПВК Вагнер
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.07.2023)
Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (24.07.2023)
Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.07.2023)
Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь