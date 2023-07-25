Окупанти перевели четвертий реакторний блок на ЗАЕС у стан гарячого зупину – Енергоатом

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські окупанти перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину.

За даними компанії Енергоатом, ці дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація четвертого енергоблока ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодного зупину.

Після підриву греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи станції на потужності.

В Енергоатомі зазначають, що це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання.

– Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України, про переведення всіх блоків станції у стан холодного зупину, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання, – стверджує президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

За його словами, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції, використовуючи стратегічний об’єкт як військову базу та ухвалюючи подібні рішення, які стосуються переведення реактора у стан гарячого зупину.

Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати Міжнародне агентство з атомної енергії вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію на ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан холодного зупину, а також поширити відповідну ноту серед країн – членів МАГАТЕ.

Фото: Енергоатом

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