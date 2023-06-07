Срочная эвакуация, поднятие воды более чем на 3 м и реакция мира: все, что известно о подрыве Каховской ГЭС

В ночь с 5 на 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Украинская сторона уже заявила, что есть доказательства умышленного разрушения дамбы.

Несмотря на страх РФ и попытки остановить контрнаступление ВСУ, в Офисе президента уверяют, что вызванная гуманитарная и экологическая катастрофа не сможет остановить планы ВСУ. И даже больше, президент Владимир Зеленский утверждает, что Силы обороны Украины готовы к дальнейшим действиям.

По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако оценить полную картину ущерба на данный момент представляется невозможным.

Ожидается, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС уровень воды упадет ориентировочно через 7-10 дней.

Факты ICTV собрали все, что известно о разрушении Каховской ГЭС. Реакция Украины, мира, какие есть доказательства подрыва, как действовала РФ, сколько населенных пунктов затопит, как идет эвакуация, какие будут последствия для Херсонской области и Крыма — далее в материале.

РФ совершила новое циничное военное преступление, есть доказательства

Российская Федерация взорвала Каховскую ГЭС, чтобы спровоцировать ранее невиданную катастрофу на территории Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал разрушение дамбы ужасным военным преступлением. По его мнению, это крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия.

Президент Украины рассказал о главном выводе — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники.

Однако он уверяет, что это не повлияет на способность Украины освободить собственные территории. Такое же мнение высказывают заместитель министра обороны Анна Маляр и представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Согласно предварительным выводам, специалисты не видят причин думать, что Каховская дамба могла самостоятельно разрушиться. Отвечая на вопрос, есть ли доказательства подрыва, потому что дамба могла быть повреждена ранее и не выдержать, Юсов сказал, что сценарии могут быть разными.

— Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба “устала”. Есть и другие факторы. Да. Была задействована взрывчатка, — утверждает представитель ГУР.

США имеют разведывательные данные, что РФ осуществила подрыв

Президент Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого согласовали комплекс международных мер по урегулированию ситуации. В частности, обращение в Международный уголовный суд, ведь действия российских военных нарушают положения Женевской конвенции.

Правительство Соединенных Штатов Америки имеет разведывательные данные, которые склоняются к тому, что именно Россия виновата в том, что разрушена дамба в Украине. Администрация президента Джо Байдена работает над тем, чтобы рассекретить часть разведданных. В Белом доме планируют обнародовать эти сведения после расследования.

Мотивы взрыва все еще устанавливаются, но обвал, вероятно, усложнит украинским силам переправу через реку Днепр. Также это спровоцировало сложную гуманитарную проблему, утверждают американские чиновники.

Глава Детского фонда ООН Кэтрин Рассел назвала разрушение Каховской дамбы еще одним ударом по благополучию детей Украины.

— Ущерб и последующее наводнение заставили тысячи детей уехать из своих домов, оставили их без доступа к безопасной воде и электроэнергии. Правила войны понятны. Дети, их основные потребности, инфраструктура должны быть защищены всегда, — заявила она.

Команды ЮНИСЕФ отреагировали на гуманитарную трагедию, предоставили воду и канализацию, а также поддержку детей в специальных центрах в местах транзита.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС возмутительным актом, который еще раз демонстрирует жестокость войны РФ в Украине.

— Разрушение Каховской ГЭС сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны РФ в Украине, — считает он.

Глава Европейского совета Шарль Мишель шокирован подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Он назвал это военным преступлением.

— Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу в Новой Каховке. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление. Мы будем привлекать к ответственности Россию и ее марионеток, — утверждает он.

Шарль Мишель сообщил, что этот вопрос будет поднят на Евросовете в июне, а также будет предложена дополнительная помощь затопленным районам.

В ООН же заявили, что не имеют доступа к информации для независимой проверки причин разрушения Каховской ГЭС.

— Сегодняшняя трагедия — еще один пример ужасной цены войны для людей. Это должно быть прекращено, — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

РФ действовала хаотично

Главный вывод — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. Однако подрыв дамбы не повлиял на способность Украины вернуть временно оккупированные Москвой территории, утверждает президент Владимир Зеленский.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что ВСУ готовы выполнить все поставленные перед ними задачи, чтобы освободить всю территорию Украины. Она уверяет, что, несмотря на вызванную катастрофу, украинские воины готовы к главной битве. По этой причине запланированное и долгожданное контрнаступление состоится согласно плану.

Затоплены населенные пункты, к некоторым невозможно подъехать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды поднялся уже более чем на три метра. По меньшей мере 1,5 тыс. домов подтоплены.

К ряду населенных пунктов затруднено движение, а к некоторым — вообще невозможно подъехать, чтобы помочь спастись мирным людям.

— Эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Уровень воды поднялся уже более чем на три метра. Около 1,5 тыс. домов подтоплены, — сказал он.

Какие будут последствия для Юга Украины

Последствия разрушения могут быть катастрофическими. Из-за очередного преступления российских террористов в зоне подтопления оказались более 80 населенных пунктов.

Подрыв Каховской ГЭС, вероятно, затопит около 27 дошкольных учебных заведений, 15 школ, шесть учреждений профессионально-технического и 15 высших учебных заведений, два научных учреждения НАН Украины. Такую информацию приводит Министерство образования и науки Украины.

К сожалению, количество разрушений, возможно, увеличится. Часть этих заведений расположена на временно оккупированных территориях, отмечают в МОН. Несмотря на то, что Россия боялась контрнаступления и хотела навредить Украине, московские войска тоже почувствуют последствия экологической катастрофы.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что ситуация с эвакуацией пока контролируется. Всего эвакуировано более 1,3 тыс. человек. Среди них есть люди, которые нуждаются в особом уходе. Так, Винницкая и Хмельницкая области примут и разместят маломобильных лиц.

Всем эвакуированным обещают выплатить финансовую помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого, 3 тыс. грн на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью, также ряд других предусмотренных государством социальных выплат.

Важным является вопрос предоставления гуманитарной помощи и доставки питьевой воды на пострадавшие территории. Для решения этих вопросов в рамках работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения удалось объединить международных доноров и гуманитарных операторов. Представители штаба заверили, что обеспечат необходимый объем питьевой воды и бурение скважин.

Угроза для Запорожской АЭС и ядерная опасность

Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной Запорожской атомной электростанции пока нет. Эксперты Энергоатома постоянно мониторят ситуацию, утверждают в Министерстве энергетики Украины.

В то же время из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности, Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в Херсоне уже обесточены почти 12 тыс. потребителей в Корабельном районе, возможны проблемы с водоснабжением. В то же время готовятся превентивные антикризисные меры.

В Укрэнерго напомнили, что Каховская ГЭС с первых дней агрессии была оккупирована и заминирована российскими войсками. С ней утрачена технологическая связь, а выдача мощности на подконтрольную территорию Украины со станции не осуществлялась.

В Минэнерго и НЭК Укрэнерго уверяют, что подрыв Каховской ГЭС непосредственно не сказался на ситуации в энергосистеме страны, угрозы стабильности электроснабжения нет. По состоянию на 6 июня, произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Херсонская область не сможет выращивать продовольствие

Одним из страшных результатов взрыва Каховской ГЭС станут выведенные из работы на долгие годы более 20 тыс. га сельхозземель, на которых было сосредоточено украинское овощеводство. Об этом заявил директор ООО Агроанализ Вадим Дудка. Основной офис компании до войны был расположен в Каховке.

— Если раньше мы надеялись, что на восстановление основного овощеводческого региона после его освобождения понадобится около трех лет, которые были бы потрачены на разминирование и восстановление материально-технической базы сельхозпредприятий, то теперь можно смело говорить, что минимальный срок восстановления — пять лет, — спрогнозировал он.

Он отметил, что самой серьезной проблемой региона станет восстановление мелиоративных земель. Вероятно, больше всего пострадают фермерские хозяйства левого берега Днепра. Правобережье также пострадает, однако меньше, поскольку оно расположено на возвышенности.

Крым останется без пресной воды

Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа не только для Херсонской области, но и для всего Юга Украины, включая Крым.

Наибольшее влияние опустошение Каховского водохранилища будет иметь на обеспечение питьевой водой и в целом систему ирригационных каналов, сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

— Северо-Крымский и Каховский каналы останутся без доступа к воде. До восстановления Каховской ГЭС они не смогут наполняться. Это означает, что левобережье Херсонской, частично Запорожской области и Крым останутся без днепровской воды, — отмечает она.

Регион ждет продовольственный кризис и обеднение населения, занятого в сельском хозяйстве, а также зависимых от поставок воды предприятий. Россия не думает о людях и последствиях. Херсонская область — это преимущественно сельскохозяйственный регион, где выращивание зерновых и других культур является основой экономического благосостояния жителей.

Теперь дело жизни многих жителей Юга Украины оказалось под угрозой. Однако оккупантам безразлично на регион и местных жителей.

Украина и мир обещают и уже готовят конкретные шаги, чтобы наказать российских террористов за вторжение, смерти мирных людей, вызванные катастрофы и все зло, которые совершила Москва.

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