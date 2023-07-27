Били битой и снимали на видео. В Ровенской области ГБР задержало военкома, которые издевались над подчиненным

В Ривненской области Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов, которые избили военного. У одного из должностных лиц во время обысков нашли наркотики

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Как выяснили следователи, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину.

– Руководитель Ровенского областного ТЦК сам бил военнослужащего, в то время как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Во время проведения воспитательных мероприятий в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощение, – говорится в сообщении.

Накануне, 26 июля работники ГБР провели шесть обысков по месту работы, жительства и в транспортных средствах руководителей центров комплектования.

Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему.

По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружено биту, которой били мужчину.

– У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП было изъято 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудия для употребления наркотических веществ, – рассказали в ГБР.

Его задержали и объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Руководителю областного ТЦК и СП объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УКУ), ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, после скандала с одесским экс-военкомом Евгением Борисовым который обогатился на 188 млн грн, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало 102 проверки, связанные с руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Источник : ГБР

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