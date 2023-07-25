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Илья Нежигай, редактор ленты

Суд взял под стражу экс-военкома Одесской области Борисова

Суд взял под стражу экс-военкома Одесской области Борисова
Фото: Суспільне

Суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Бывшего военкома подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Отмечается, что в случае внесения залога Евгению Борисову будет запрещено выезжать за пределы Одессы, а также он должен будет сдать документы и являться по требованию следователя и выполнять другие обязательства суда.

Во время судебного заседания прокуроры заявляли, что бывший начальник ТЦК Одесской области с декабря 2022 до декабря 2023 года, выехал в Испанию опираясь на медицинскую справку, но за границей не лечился, а отдыхал.

Кроме того, экс-военком за это время, по версии прокуроров, приобрел недвижимое имущество, в частности, в Испании, которое было зарегистрировано на его родственников.

Сторона защиты назвала обвинение необоснованным, а приобретенное имущество в Испании семья Евгения Борисова якобы должна была задекларировать в 2024 году.

Напомним, 22 июля Государственное бюро расследований объявило подозрение экс-военком Одесского регионального центра комплектования по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Уже 24 июля Евгения Борисова задержали посреди Киева.

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Источник: Суспільне
Война в Украине, Корупция, Одесская область, Суд
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