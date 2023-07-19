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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Бывший одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн — НАПК

Бывший одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн — НАПК

Бывший руководитель Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн.

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

— Сегодня от НАПК будет направлено обоснованное заключение относительно незаконного обогащения руководителя Одесского регионального центра комплектования (речь идет о Евгении Борисове, — Ред.). Это фактически рекордный вывод по установленному факту незаконного обогащения — 188 млн грн, — сказал Новиков на брифинге.

Он отметил, что только один объект, купленный в Испании на мать Борисова в декабре прошлого года, стоит €3,7 млн. Таких объектов есть еще несколько, все стоят более €0,5 млн.

— По объяснениям этого лица, средства были сформированы путем предоставления займов. Общая сумма займов — $4,2 млн. И эти займы предоставлены разными предпринимателями. Один из них — это совладелец клуба Ibiza, на $1 млн. При этом никакие сведения из налоговой не подтверждают наличие у лиц соответствующих средств, — сказал глава НАПК.

По словам Новикова, это “вопиющие факты”, кроме которых в деятельности Одесского подразделения НАПК установило факты организации целых каналов незаконного выезда за границу.

Напомним, что 28 июня Евгения Борисова уволили с должности начальника Одесского ТЦК.

Ранее журналисты выяснили, что жена Борисова во время полномасштабной войны приобрела элитный автомобиль. Кроме этого, семья бывшего военкома купила в Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.

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Корупция, НАЗК, Одесса
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