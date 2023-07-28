Погиб человек: в Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
28 июля в Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв.
В полиции Одесской области отмечают, что, по предварительной информации, в здании разорвалась граната.
Произошло это из-за неосторожного обращения с боеприпасом.
Во время происшествия погиб человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Подробную информацию правоохранители обещают сообщить позже.
Источник: Полиция Одесской области
Фото: Полиция Одесской области
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