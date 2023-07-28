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Татьяна Забожко, редактор ленты

Погиб человек: в Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв

Погиб человек: в Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв

28 июля в Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв.

В полиции Одесской области отмечают, что, по предварительной информации, в здании разорвалась граната.

Произошло это из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Во время происшествия погиб человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Подробную информацию правоохранители обещают сообщить позже.

Источник: Полиция Одесской области

Фото: Полиция Одесской области

Взрыв, Надзвичайні новини, Происшествия, Новости Одессы, Одесса
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