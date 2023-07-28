Граната розірвалась у руках масажиста: що відомо про вибух у Будинку профспілок в Одесі
28 липня в Будинку профспілок в Одесі прогримів вибух.
Оновлено о 14:28. Надзвичайна подія сталася в підвальному приміщенні, яке орендував масажист-реабілітолог.
За даними поліції Одеської області, у руках чоловіка через необережність розірвалася граната.
Реабілітолог загинув, а його відвідувач дістав легку баротравму.
Зараз місце події оглядають вибухотехніки.
Походження боєприпасу поліцейські встановлять під час досудового розслідування.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці мають намір внести за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою “нещасний випадок” та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Джерело: Поліція Одеської області
Фото: Поліція Одеської області