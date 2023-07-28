Граната розірвалась у руках масажиста: що відомо про вибух у Будинку профспілок в Одесі

28 липня в Будинку профспілок в Одесі прогримів вибух.

Оновлено о 14:28. Надзвичайна подія сталася в підвальному приміщенні, яке орендував масажист-реабілітолог.

За даними поліції Одеської області, у руках чоловіка через необережність розірвалася граната.

Реабілітолог загинув, а його відвідувач дістав легку баротравму.

Зараз місце події оглядають вибухотехніки.

Походження боєприпасу поліцейські встановлять під час досудового розслідування.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці мають намір внести за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою “нещасний випадок” та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Джерело: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

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