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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля

Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российскую информаторку, которая готовила ракетный удар по Николаевской области во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Прежде всего злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

Кроме этого, женщина имела и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

– По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области, – говорится в сообщении.

Агентку Кремля задержали с поличным при попытке передачи разведданных захватчикам.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Фото: СБУ
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Фото: СБУ
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Фото: СБУ
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Фото: СБУ
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля
Готовила ракетный удар во время визита Зеленского. В Николаеве СБУ задержала агентку Кремля

Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого, она пыталась в темную получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Николаевская область, ракетний удар, СБУ
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