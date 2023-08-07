Готувала ракетний удар під час візиту Зеленського. У Миколаєві СБУ затримала агентку Кремля

Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка готувала ракетний удар по Миколаївщині під час візиту Президента України Володимира Зеленського.

Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки й подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

Окрім цього жінка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

– За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині, – йдеться у повідомленні.

Агентку Кремля затримали на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася в темну отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Жінці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Джерело : СБУ

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