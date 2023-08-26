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На Житомирщине столкнулись самолеты L-39, погибли три пилота, среди них Джус

авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Фото: Офис генпрокурора

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

В результате авиакатастрофы погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.

При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, причины катастрофы устанавливаются.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику “черных ящиков”.

Среди погибших — известный пилот 40 бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным Джус.

Он летал на истребителе МиГ-29. В начале полномасштабного вторжения участвовал в воздушной обороне Киева.

В интервью западным СМИ призывал партнеров предоставить Украине современные истребители.

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Источник: Воздушные силы ВСУ, Офис генпрокурора, ГБР
Авиакатастрофы, Житомирская область, Повітряні сили України, український пілот
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