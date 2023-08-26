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На Житомирщині зіткнулися літаки L-39, загинули три пілоти, серед них Джус

авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Фото: Офіс генпрокурора

У п’ятницю, 25 серпня, на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

У результаті авіакатастрофи загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ. 

За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, причини катастрофи встановлюються.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки.

Особливу увагу буде приділено вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних скриньок”.

Серед загиблих – відомий пілот 40 бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков з позивним Джус.

Він літав на винищувачі МіГ-29. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у повітряній обороні Києва.

В інтерв’ю західним ЗМІ закликав партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Офіс генпрокурора, ДБР
Авіакатастрофи, Житомирська область, Повітряні сили України, український пілот
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