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Валентина Чорна, редактор ленты

РФ обстреляла Торецк кассетными боеприпасами, есть погибшая и раненые

обстріл Торецька
Фото: Офис президента

В понедельник, 28 августа, российские оккупанты обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, вероятно, РФ использовала кассетные боеприпасы из РСЗО Ураган.

— От российского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами в собственном дворе. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина, — говорится в сообщении.

Все пострадавшие во время обстрела находились дома, сейчас они госпитализированы.

В результате атаки также повреждены частные и многоквартирные жилые дома, продолжается осмотр мест происшествия.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, Торецк
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