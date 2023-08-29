РФ обстріляла Торецьк касетними боєприпасами, є загибла та поранені

У понеділок, 28 серпня, російські окупанти обстріляли місто Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, ймовірно, РФ використала касетні боєприпаси із РСЗВ Ураган.

– Від російського снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка, – йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома, наразі їх госпіталізовано.

Внаслідок атаки також пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, триває огляд місць події.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Джерело : Офіс президента

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