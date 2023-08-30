В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто

Государственное бюро расследований вместе с Нацполицией Украины начали расследование инцидента, произошедшего в Днепре с участием сотрудника правоохранительного органа. Полицейский, применивший табельное оружие, был задержан, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Этому предшествовало видео, которое распространилось в сети, на котором можно увидеть, как полицейский вместе с напарницей во время патрулирования имел конфликт с людьми в авто. Видео, которое снимал, вероятно, сын пассажира, завершается столкновением между семьей в авто и правоохранителями, после чего патрульным было применено табельное оружие, которое привело к гибели мужчины.

В ОГПУ подтвердили, что в авто находились несовершеннолетние дети.

По данным ГБР, причиной конфликта стал отказ пассажиров выходить из автомобиля по требованию полицейских. Правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру.

— Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения, — сообщили в ГБР.

Вместе с тем, во время инцидента милиционер применил табельное оружие, в результате чего, от полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.

Видео, которое распространилось в соцсетях, было взято правоохранителями к рассмотрению.

Сейчас было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (умышленное убийство и превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа) УК Украины.

В Офисе генпрокурора добавили, что полицейский был задержан по факту превышения служебных полномочий. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Сейчас идет следствие и выясняются все обстоятельства дела, добавили в ОГПУ.

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