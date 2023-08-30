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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто

У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань разом із Нацполіцією України розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу. Поліцейського, що застосував табельну зброю, було затримано, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Цьому передувало відео, яке поширилось в мережі, на якому можна побачити, як поліцейський разом із напарницею під час патрулювання мав конфлікт із людьми в авто. Відео, яке знімав, ймовірно, син пасажира, завершується сутичкою між родиною в авто та правоохоронцями, після чого патрульним була застосована табельна зброя, яка призвела до загибелі чоловіка.

В ОГПУ підтвердили, що в авто перебували неповнолітні діти.

За даними ДБР, причиною конфлікту стала відмова пасажирів виходити з автомобіля на вимогу поліцейських. Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.

– Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння, – повідомили у ДБР.

Разом із тим, під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю, в результаті чого, від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер.

Відео, яке поширилось в соцмережах, було взято правоохоронцями до розгляду.

Наразі було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (умисне вбивство та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу) КК України.

В Офісі генпрокурора додали, що поліцейського було затримано за фактом перевищення службових повноважень. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Наразі триває слідство та з’ясовуються всі обставини справи, додали в ОГПУ.

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Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
ДБР, Дніпро, Офіс генпрокурора, Патрульна поліція, Поліція
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