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Плюнул и оскорбил словесно: в Полтаве мужчина унизил военного

Плюнул и оскорбил словесно: в Полтаве мужчина унизил военного
Фото: Нацполиция

Полиция Полтавщины открыла уголовное производство в отношении полтавчанина, который унижал военных.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские Полтавы обнаружили несколько видео, на которых местный мужчина словесно оскорбляет и унижает украинских военных, которые в униформе выполняли свои обязанности в областном центре.

Личность правонарушителя уже установлена.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение лицу о подозрении. Продолжаются следственные действия.

В соцсетях распространили видео, на котором парень вступил в конфликт с военным, на нем он оскорбляет бойца, нецензурно высказывается. Более того, мужчина даже осмелился плюнуть в военного.

Известно, что нарушителем оказался полтавский блогер, который у себя на странице в Instagram распространяет соответствующие видео, в которых оскорбляет военных.

Плюнул и оскорбил словесно: в Полтаве мужчина унизил военного

К слову, во Львовской области солдаты вместо выполнения обязанностей по обороне и защите страны строили дом для командира одной из воинских частей.

Источник: Нацполиция
Война в Украине, Полиция, українські військові
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