Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Киеве сообщили о минировании всех столичных школ

1 сентября столичная полиция получила информацию о минировании всех школ в Киеве.

Об этом говорится в срочном объявлении городской военной администрации.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 01.09.2023
Deepstatemap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, выехавшие за границу до 24 февраля
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Винницкой области старые Жигули превращают в экспериментальные багги для ВСУ
Багі ПО-УКРАЇНСЬКИ
Заглянуть в недоступные места: как 3D-сканирование помогает в расследовании преступлений РФ
В Киеве сообщили о минировании всех столичных школ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
В Киеве сообщили о минировании всех столичных школ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
В Киеве сообщили о минировании всех столичных школ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь