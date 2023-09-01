Татьяна Забожко, редактор ленты
В Киеве сообщили о минировании всех столичных школ
1 сентября столичная полиция получила информацию о минировании всех школ в Киеве.
Об этом говорится в срочном объявлении городской военной администрации.
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