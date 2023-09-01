У Києві повідомили про замінування всіх столичних шкіл
1 вересня, у День знань, столична поліція отримала інформацію про замінування всіх шкіл у Києві.
Про це йдеться в терміновому оголошенні міської військової адміністрації.
Поки що до перевірки залучені лише працівники поліції.
Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучатимуться за необхідності, зазначають у КМВА.
Рішення щодо евакуації дітей та вчителів із приміщень ухвалюватимуть адміністрація навчальних закладів та поліція.
У міській військовій адміністрації закликають людей зберігати спокій та стежити за оновленням інформації.
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Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.Марія Малевська