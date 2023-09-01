У Києві повідомили про замінування всіх столичних шкіл

1 вересня, у День знань, столична поліція отримала інформацію про замінування всіх шкіл у Києві.

Про це йдеться в терміновому оголошенні міської військової адміністрації.

Поки що до перевірки залучені лише працівники поліції.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучатимуться за необхідності, зазначають у КМВА.

Рішення щодо евакуації дітей та вчителів із приміщень ухвалюватимуть адміністрація навчальних закладів та поліція.

У міській військовій адміністрації закликають людей зберігати спокій та стежити за оновленням інформації.

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